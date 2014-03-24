Сегодня лидеры стран G7 обсудят совместный ответ на агрессию России против Украины

Напомним, пресс-секретарь Обамы Кейтлин Хэйден рассказала, что Белый дом предложил в кулуарах саммита по ядерной безопасности, который откроется сегодня, 24 марта, в Гааге (Нидерланды), обсудить дальнейшие шаги «G-7»в ответ на действия России в отношении Украины.

Напомним, 18 марта глава МИД Франции сообщил, что членство России в G8 приостановлено.