Сегодня лидеры стран G7 обсудят совместный ответ на агрессию России против Украины
08:08, 24 марта 2014Политика
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Сегодня лидеры стран G7 обсудят совместный ответ на ситуацию в Украине.
Сегодня лидеры стран G7 обсудят совместный ответ на агрессию России против Украины
/ REUTERS
Напомним, пресс-секретарь Обамы Кейтлин Хэйден рассказала, что Белый дом предложил в кулуарах саммита по ядерной безопасности, который откроется сегодня, 24 марта, в Гааге (Нидерланды), обсудить дальнейшие шаги «G-7»в ответ на действия России в отношении Украины.
Напомним, 18 марта глава МИД Франции сообщил, что членство России в G8 приостановлено.
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