В Крыму начинается официальное обращение российского рубля

02:23, 24 марта 2014
Политика
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В Крыму с 24 марта 2014г. начинается официальное обращение российского рубля. 

В Крыму начинается официальное обращение российского рубля

В соответствии с утвержденным федеральным конституционным законом о присоединении Крыма, на национальную валюту РФ переводятся все взаиморасчеты по любым платежам, если одна из сторон является резидентом России, передает РБК.

Денежной единицей на территориях этой республики и города Севастополя становится российский рубль.

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Однако до 1 января 2016г. там допускается обращение национальной денежной единицы Украины - гривни, расчеты в которой можно будет производить в наличной и безналичной формах.

После этой даты рубль станет единственной законной валютой в регионе.

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