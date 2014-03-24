В Крыму начинается официальное обращение российского рубля
02:23, 24 марта 2014Политика
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В Крыму с 24 марта 2014г. начинается официальное обращение российского рубля.
В Крыму начинается официальное обращение российского рубля
В соответствии с утвержденным федеральным конституционным законом о присоединении Крыма, на национальную валюту РФ переводятся все взаиморасчеты по любым платежам, если одна из сторон является резидентом России, передает РБК.
Денежной единицей на территориях этой республики и города Севастополя становится российский рубль.
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Однако до 1 января 2016г. там допускается обращение национальной денежной единицы Украины - гривни, расчеты в которой можно будет производить в наличной и безналичной формах.
После этой даты рубль станет единственной законной валютой в регионе.
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