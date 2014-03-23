Генсек Amnesty International прогнозирует небывалое "закручивание гаек" в Крыму

Об этом говорится в его статье, переведенной ТСН.

В частности, он подчеркнул, что не стоит вводить себя в заблуждение, что этническим украинцам и крымским татарам, которые проживают на территории Крыма, дадут возможность высказать свое мнение по поводу аннексии полуострова Россией.

"Большинство людей в Крыму будет воспринимать все это как возвращение домой. Но если кто-то думает, что поднятие российского флага над государственными зданиями поможет улучшить управление, искоренить коррупцию или укрепить демократичность подхода в управлении полуостровом, очень скоро их постигнет разочарование - но для проявлений неодобрения возможности уже не останется", - написал Шети.

Читайте такжеПутин окончательно аннексировал КрымПо его мнению, 18 марта президент Путин санкционировал то, что по сути является военной оккупацией, тем самым положив начало применению на территории полуострова российского законодательства.

Теперь крымчане должны придерживаться совсем других правил, что, в свою очередь, будет иметь разрушительное воздействие на осуществление ими прав человека.

Шети напоминает, что в России в последнее время был введен ряд новых законодательных и административных мер, которые противоречат не только международно-правовым обязательствам, но и собственной российской Конституции. Вот некоторые из них:

• Законодательство сворачивает проведение мирных протестов из-за наложения больших штрафов для организаторов демонстраций, которые не придерживаются ограничительного списка правил и норм. В 2013 году более 600 человек были задержаны во время 81 мероприятия только в Москве и близ столицы; еще несколько сотен людей были задержаны лишь в прошлом месяце.

• Закон об "иностранных агентах", принятый в 2012 году, положил начало наступления на НПО на территории всей России. Несколько организаций и их лидеров были оштрафованы на крупные суммы за отказ регистрироваться в качестве "иностранных агентов" . Некоторые из организаций были вынуждены закрыться, а многие другие опасаются дальнейших преследований.

• Гомофобное законодательство, введенное в прошлом году, сегодня используется для ограничения прав на свободу выражения мнений и собраний для лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендерных людей (ЛГБТ) и уже вызвало волну гомофобного насилия во всей России. За нарушение данных законов налагается штраф в размере до 3000 долларов США.

• Богохульство было криминализировано после короткого, мирного, однако провокационного и политического выступления панк-группы Pussy Riot в главном соборе Русской православной церкви в Москве в 2011 году.

• Клевета снова становится преступлением.

"Не ожидайте, что крымчане будут участвовать в информированной общественной дискуссии по поводу этих "сделанных в России" репрессий, которые, кстати, уже начали распространяться и на полуострове. Они не будут иметь возможности для этого", - подчеркивает Шети.

В России государственный контроль закреплен за крупнейшим информационным агентством, критические новостные сайты и блоги блокируются и появляются перед угрозой судебного преследования, редакторов и директоров влиятельных независимых СМИ увольняют, а популярные новостные кабельные каналы отключают от эфира сразу несколько спутниковых провайдеров.

"В Крыму планируется "закручивания гаек". Однако по телевидению репрессии показывать не будут", - заключает правозащитник.