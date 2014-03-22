Если в G8 есть свободное место, мы готовы его занять – Яценюк

«Если у G8 есть свободное место, то Украина готова занять его», - сказал Яценюк, вызвав овации у присутствующих на брифинге представителей прессы.

«Но мой посыл участникам «Семерки» в том, что пора строить новую систему глобальной безопасности, и привлекать к серьезной ответственности тех, кто эту безопасность нарушает», - сказал Яценюк.