Если в G8 есть свободное место, мы готовы его занять – Яценюк

16:22, 22 марта 2014
Политика
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Украина готова занять место России в «Большой Восьмерке», заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ходе совместного брифинга с премьер-министром Канады Стивеном Харпером. 

Яценюк хочет заменить Россию в G8

«Если у G8 есть свободное место, то Украина готова занять его», - сказал Яценюк, вызвав овации у присутствующих на брифинге представителей прессы. 

«Но мой посыл участникам «Семерки» в том, что пора строить новую систему глобальной безопасности, и привлекать к серьезной ответственности тех, кто эту безопасность нарушает», - сказал Яценюк.

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