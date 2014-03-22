Тимошенко: В Украине спецслужбы РФ совершают провокации для подстрекательства регионов

Об этом она сказала в программе «Шустер лайф» на Первом Национальном.

По ее словам, сегодня Украина наполнена представителями спецслужб России. «Сейчас практически во всех восточных областях и на юге осуществляется система провокаций для продолжения агрессии России на территории Украины», - подчеркнула Тимошенко.

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Она отметила, что есть российские спецслужбы и на Майдане. «Сегодня мы дышим воздухом представителей спецслужб РФ, надводными все... Они сегодня ходят по офисам, кружатся, забирают, отнимают, занимаются «актами справедливости», и все это ложится в концепцию Путина по спасению россиян в Украине», - сказала Тимошенко, призвав разделять обычный протест людей и спланированные провокации.

Комментируя случай с депутатами из партии «Свобода», которые применили силу к председателю НТКУ, Тимошенко категорически осудила этот поступок, назвав это насилием и хамством, которого нельзя допускать.