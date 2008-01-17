Крымский журналист заявляет о политическом преследовании

Главный редактор независимой газеты «Большая Ялта News» Андрей КЛИМЕНКО заявляет о "политическом преследовании" издания.

Как говорится в письме главного редактора, направленном агентству УНИАН, газета, издаваемая общественной организацией «Таврический институт регионального развития», в 2007 году неоднократно публиковала материалы, содержащие резкую критику городского головы Ялты, горисполкома, горсовета, поссоветов, прокуратуры г.Ялта по широкому спектру вопросов, касающихся злоупотреблений в земельной сфере и застройке Ялты, притеснений малого бизнеса, признаков коррупции должностных лиц.

"В ходе предвыборной кампании 2007 наше издание было единственным в Ялте, которое «осмелилось» публиковать политическую рекламу оппозиционных в то время партий, в частности, Блока Юлии Тимошенко. В декабре 2007 газета опубликовала ряд острых материалов с требованиями отставки городского головы Ялты и досрочных выборов горсовета. После этого прокуратура Ялты начала в отношении газеты проверку в связи с незначительной задолженностью по зарплате, имевшей место в середине 2007 года", говорится в письме.

"28 декабря – в день, когда задолженность уже была полностью погашена, нам вручили постановление прокурора Ялты о возбуждении уголовного дела. Несмотря на то, что все документы о погашении задолженности были получены прокуратурой 8 января т.г., по состоянию на 17 января следственные действия продолжаются, уголовное дело не прекращено, более того, прокуратура намеревается допрашивать сотрудников газеты и т.д. Мы расцениваем это как политическое преследование свободной прессы, осмелившейся открыто говорить о беспорядках в Ялте", заявляет А.КЛИМЕНКО.