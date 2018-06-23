Барьеры на пути помаранчевой коалиции

Они обменивались обидами и обвинениями в коррупции на протяжении девяти месяцев. Сегодня, хотя команда, которая возглавила Помаранчевую революцию 2004 года, опять объединилась и стремится править вместе, поддержка мира может обернуться самым легким из заданий, которые стоят на ее повестке дня.

Прозападные реформаторы имеют маловато времени для медового месяца, поскольку список их обещаний включает окончание энергетической зависимости Украины от Москвы и получение Киевом приглашения присоединиться к Евросоюзу.

Запасы доброй воли были в значительной мере исчерпаны, вместо этого накопились многие проблемы за те 87 дней, которые были нужны для того, чтобы отложить в сторону их взаимное недоверие и объединить этих 239 законодателей, которые необходимы для большинства в парламенте с 450 членами.

„Очень мало работы было сделано правительством”, - сказала Темми Линч, эксперт по украинским вопросам из Центра изучения конфликтов, идеологии и политики при Бостонском университете. „Реформы остановились. Экономика замедлилась даже еще в большей степени. Газовый долг вырос, и теперь Россия говорит, что хочет опять поднять цену на газ”.

„В добавление к работе над решением тех личных проблем, какие все они имеют, они будут стоять перед некоторыми серьезными проблемами именно в исполнении работы для страны”.

Но именно межличностные конфликты больше всего привлекают внимание 47-миллионной нации. Юлия Тимошенко, злые манеры и поражающая внешность которой сделали ее одной из самых заметных фигур Помаранчевой революции, должна на будущей неделе вернуться на должность премьер-министра.

Президент Виктор Ющенко подаст ее кандидатуру в парламент, что является составляющей коалиционного соглашения. Но для уравновешивания амбициозной Тимошенко также ожидается возвращение в качестве спикера парламента ее главного соперника, прежнего секретаря СНБОУ Петра Порошенко.

Именно их закулисные битвы переросли в открытый конфликт в минувшем сентябре, приведя к отставке Порошенко и смещению Тимошенко. Тимошенко триумфально пришла в прямой эфир, чтобы описать Порошенко, который „плакал и сопел”. Тот парировал в ответ, что у нее слишком яркое воображение.

„Эта коалиция является очень выгодной для Ющенко”, - говорит киевский политический аналитик Сергей Таран. „Мы будем иметь постоянный латентный конфликт между парламентом и премьер-министром. Тимошенко и Порошенко все время будут спорить. Ющенко вмешается, чтобы дать ему( Порошенко - переводчик) значительное влияние”.

Но Тимошенко будет иметь теперь намного больше полномочий, чем тогда, когда Ющенко впервые назначил ее на эту должность. Как отмечалось, он дал ей этот пост, невзирая на сильные опасения, но населил Кабинет министров своими назначенцами, оставив ее в значительной мере изолированной. Ющенко также создал виртуальное теневое правительство под проводом Порошенко, который работал над тем, чтобы сдерживать Тимошенко.

В этот раз она сама выдвигает кандидатуры на 9 с 17 министерских постов, включая таких „тяжеловесов”, как министры финансов, экономики, топлива и энергетики. Также она выбирает кандидатуру председателя Фонда государственного имущества, ответственного за приватизацию государственной собственности, а также, очевидно, главы „Нефтегаза”, государственной газовой компании.

В основном, Ющенко вручил ей контроль над экономикой.

Тимошенко заявила, что ее самым первым приоритетом будет наведение порядка в энергетическом секторе Украины, а это пролагает путь к тому, что может стать еще одним грубым столкновением с Москвой по поводу цен на энергию. Во время споров минувшей зимой российская газовая монополия временно закрутила краны Украине, разрушая в то же время снабжение в Западную Европу.

Тимошенко, которая не была вовлечена в переговоры, которые завершили этот кризис, назвала соглашение изменой национальных интересов. Она привела к почти двойному повышению цен для Украины и подчеркнула мощную роль малоизвестной компании-посредника.

Теперь Тимошенко повторила свою критику, утверждая, что соглашение нуждается в глубокой ревизии. Российская газовая монополия „Газпром” назвала ее назначение „тревожным”.

Москва пристально будет наблюдать, как много власти – и долговечности – будет иметь эта новая коалиция, предполагают аналитики.

Для ошибок места нет. Оппозиционная Партия Регионов, которая занимает 186 мест в парламенте, наготове...

Мара Беллаби, Ассошиейтед Пресс, опубликовано в „Вашингтон пост”

С английского перевел Николай Писарчук