Обращений о нарушении прав русскоязычных в Херсонской области нет – омбудсмен

17:40, 21 марта 2014
Политика
3 0

Уполномоченный Верховой Рады по правам человека Валерий Лутковская заявляет, что ни одного обращения о фактах нарушения прав русскоязычного населения в Херсонской области к ней не поступало.

Лутковская, предвидя претензии Путина, заявила, что никто русскоязычных не притесняет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом украинский омбудсмен заявила сегодня, 21 марта, на пресс-конференции в Херсоне, где находится с внеплановой рабочей поездкой.

«Хочу предупредить возможные заявления по данному поводу, так как события в Крыму начинались с заявления президента России Владимира Путина о том, что в Крыму нарушаются права русскоязычного населения. Отмечу, что в службу Уполномоченного Верховной Рады по правам человека ни одного обращения о нарушении прав русскоязычных на территории Херсонской области не поступало. Также, как и ранее по Крыму. Это еще до референдума подтвердил руководитель Совета по правам человека при президенте Российской Федерации», - сообщила Лутковская.

Как сообщал УНИАН, Россия аннексировала Крым под предлогом защиты прав русскоязычного населения полуострова.

Читайте такжеРоссия уже озаботилась правами русских в Эстонии и намекнула на историю с Крымом

После оккупации российскими военными Крыма нелегитимная власть АРК 16 марта провела незаконный референдум и заявила, что почти 100% принявших в нем участие проголосовали за присоединение Крыма к России.

18 марта в Кремле Президент РФ Владимир Путин и нелегитимные руководители крымской власти и Севастополя подписали договор между РФ и Республикой Крым о принятии в Россию Крыма и образовании в составе РФ новых субъектов.

20 марта Госдума РФ приняла решение об аннексии Крыма.

Сегодня, 21 марта, Совет Федерации России единоглсано одобрил закон об аннексии Крыма.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter