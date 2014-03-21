Обращений о нарушении прав русскоязычных в Херсонской области нет – омбудсмен

Как передает корреспондент УНИАН, об этом украинский омбудсмен заявила сегодня, 21 марта, на пресс-конференции в Херсоне, где находится с внеплановой рабочей поездкой.

«Хочу предупредить возможные заявления по данному поводу, так как события в Крыму начинались с заявления президента России Владимира Путина о том, что в Крыму нарушаются права русскоязычного населения. Отмечу, что в службу Уполномоченного Верховной Рады по правам человека ни одного обращения о нарушении прав русскоязычных на территории Херсонской области не поступало. Также, как и ранее по Крыму. Это еще до референдума подтвердил руководитель Совета по правам человека при президенте Российской Федерации», - сообщила Лутковская.

Как сообщал УНИАН, Россия аннексировала Крым под предлогом защиты прав русскоязычного населения полуострова.

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После оккупации российскими военными Крыма нелегитимная власть АРК 16 марта провела незаконный референдум и заявила, что почти 100% принявших в нем участие проголосовали за присоединение Крыма к России.

18 марта в Кремле Президент РФ Владимир Путин и нелегитимные руководители крымской власти и Севастополя подписали договор между РФ и Республикой Крым о принятии в Россию Крыма и образовании в составе РФ новых субъектов.

20 марта Госдума РФ приняла решение об аннексии Крыма.

Сегодня, 21 марта, Совет Федерации России единоглсано одобрил закон об аннексии Крыма.