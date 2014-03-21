Катеринчук считает переломным для Украины подписания ассоциации с ЕС

Подписание Украиной политической части ассоциации с Европейским Союзом станет переломным в нынешней непростой ситуации, когда наше государство фактически оказались один на один в противостоянии с российским агрессором.

Об этом сказал лидер Европейской партии Украины, народный депутат Украины Николай Катеринчук.

«Сегодня звучат отдельные критические замечания относительно неполноценности подписания соглашения. Мол, почему только политическая составляющая, почему мы не подписываем ассоциацию в уже ранее ратифицированном варианте? Ответ четкий и однозначно ясна - мы должны сохранить все возможные дипломатические пути решения украинского кризиса. Иначе мы окажемся на пороге последней мировой войны», - считает Николай Катеринчук.

При этом он выразил убеждение, что экономическая часть безусловно будет подписана, но это станет возможным лишь после того, когда в ней будут учтены интересы юго-восточного индустриального региона Украины.

«Наша партия с самого начала своего основания заявила свою стратегическую цель - полноценное членство Украины в Европейском Союзе. Если до событий Майдана об этом европейцы не хотели даже говорить, то сейчас мы услышали четкий сигнал от Европейского комиссара по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефана Фюле о том, что Евросоюз готов дать Украине перспективу членства», - подчеркнул лидер партии.

Катеринчук считает это первой победой на пути становления Украины, как независимого европейского государства.

«Это победа, но не окончательная. Основная борьба впереди. Мы готовы к тому, чтобы выстоять в откровенной российской агрессии и отстоять свое европейское будущее. За нас этого никто не сделает. И подписание политической части ассоциации является тому свидетельством. Мы, украинцы, должны приложить усилия, провести радикальные реформы и изменить страну таким образом, чтобы последующие шаги относительно членства в ЕС были уверенными и решительными», - резюмировал политик. - «А мир нам обязательно поспособствует в этом, потому что с нами правда».