Преступления Кернеса связаны с организациями типа "Оплот" - Махницкий

Об этом в эфире 5 канала заявил и. о. генерального прокурора Украины Олег Махницкий, сообщают Вести.

"Те преступления, которые ему инкриминируются, связаны с одной из тех бандитских группировок, которые вами перед этим назывались ("Молодая гвардия", "Оплот" ), - сказал Махницкий.

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Отвечая на вопрос о том, имеется ли в виду "Оплот", и. о. генпрокурора сказал: "одна из подобных организаций".