Преступления Кернеса связаны с организациями типа "Оплот" - Махницкий
23:36, 20 марта 2014Политика
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Преступления, которые инкриминируются городскому главе Харькова Геннадию Кернесу, связаны с деятельностью организаций, подобных "Оплоту"
Преступления Кернеса связывают с организациями типа "Оплот" / infa.kharkov.ua
Об этом в эфире 5 канала заявил и. о. генерального прокурора Украины Олег Махницкий, сообщают Вести.
"Те преступления, которые ему инкриминируются, связаны с одной из тех бандитских группировок, которые вами перед этим назывались ("Молодая гвардия", "Оплот" ), - сказал Махницкий.
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Отвечая на вопрос о том, имеется ли в виду "Оплот", и. о. генпрокурора сказал: "одна из подобных организаций".
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