Часть "Батькивщины" не поддержала Тимошенко как единого кандидата от фракции - СМИ

Об этом сообщают источники "Украинской правды" во фракции.

"Она сказала, что будет баллотироваться", - сказал собеседник.

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По словам собеседника, Юлия Тимошенко отметила, что сама будет руководить своей предвыборной кампанией, поскольку Александр Турчинов, который мог бы этим заняться, исполняет обязанности председателя Верховной Рады и президента.

Как известно, в четверг на заседание фракции должно рассматриваться вопрос о выдвижении Юлии Тимошенко единым кандидатом от всех партий, входящих во фракцию.

Однако, по информации "Украинской правды", ряд депутатов не поддерживают эту идею.

Они предпочитают, чтобы Тимошенко баллотировался от партии "Батькивщина".

По словам собеседника, вопрос выдвижения Тимошенко как единого кандидата от партий фракции в четверг решили не рассматривать.

Однако, после заседания в парламенте верхушка "Батькивщины" направилась в офис партии на Туровской, чтобы провести заседание ограниченным составом.