Венецианская комиссия рассказала Онищуку, как надо реформировать Конституцию

Венецианская комиссия считает, что конституционная реформа в Украине должна проходить в рамках действующей Конституции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции Украины, об этом шла речь во время встречи руководителя Минюста Николая ОНИЩУКА с председателем Европейской Комиссии «За демократию через право» (Венецианская комиссия) Яном ГЕЛЬГЕСЕНОМ, которая состоялась сегодня в Минюсте.

По сообщению пресс-службы, председатель Венецианской комиссии отметил, что Комиссия никоим образом не вмешивается в политические процессы, а лишь дает юридические советы.

Н.ОНИЩУК во время встречи проинформировал Я.ГЕЛЬГЕСЕНА о содержании возможных конституционных изменений в Украине, в частности, положений действующего Основного Закона, которые регулируют порядок внесения изменений в Конституцию.

В контексте изменений, которые следует внести в Основной закон, руководитель Минюста и председатель Венецианской комиссии обсудили роль и полномочия местного самоуправления, проблемы единства исполнительной власти, вопросы судебной и парламентской (образования двухпалатного парламента) реформ, императивного мандата, избирательной системы, а также функций прокуратуры.

По словам председателя Венецианской комиссии, часть этих проблемных вопросов, в частности, местного самоуправления, судебной реформы, избирательного права – подобны проблемам многих стран, где Венецианская комиссия наблюдает за конституционными процессами. Я.ГЕЛЬГЕСЕН отметил готовность Комиссии оказать Украине экспертную помощь по всем дискуссионным вопросам конституционной реформы.