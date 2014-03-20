У МВД проходит пикет с требованием изменить кадровую политику ведомства

Более 50 представителей общественных организаций пикетируют Министерство внутренних дел Украины с требованием изменить кадровую политику.

Как передает корреспондент УНИАН, митингующие держат в руках плакат с надписью: “Пане міністре, підтримай вимоги ветеранів ДАІ Київщини”. Активисты выкрикивают: “Геть корупціонерів!”, “Ганьба!”.

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Как заявил УНИАН председатель профсоюза аттестованных работников органов внутренних дел Украины Анатолий Онищук, “мы пытаемся демонтировать ту систему, которая не имеет перспективы и довела правоохранительный сектор и МВД до того состояния, в котором мы сегодня находимся”.

Также он отметил, что одно из требований митингующих - чтобы во главе правоохранительной системы стали «моральные авторитеты», профессионалы, которые могут вести серьезную коммуникацию с политиками и представителям местных органов власти и самоуправления.

«Но когда начались кадровые назначения в системе Министерства внутренних дел, мы поняли, что наступаем на те же грабли, на которые всегда наступали», - заявил Онищук.

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Кроме того, председатель профсоюза отметил: “Мы обращаемся к исполняющему обязанности министра внутренних дел Арсену Авакову с требованием, чтобы правоохранительная система не оставалась закрытой, чтобы все, что происходило в этой системе, было понятно как для милицейского персонала, так и гражданскому обществу”.

По его словам, людей, которые пришли на митинг, возмущает кулуарность назначений на должности в системе органов МВД.

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“Нас не устраивает состав кадровой комиссии МВД, к половине членов которой есть очень серьезные претензии. В этой комиссии нет милицейского профсоюза, ветеранской организации, и мы остаемся вне процесса влияния на назначение на руководящие должности”, - сказал Онищук.

“Мы надеемся, что нас услышат, иначе тот, кто нас не услышит, останется в глубоком политическом нокдауне”, - добавил он.