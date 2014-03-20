Меркель: ЕС готов ввести экономические санкции против РФ

Канцлер Германии Ангела Меркель в своем выступлении в бундестаге в четверг, 20 марта, заявила, что лидеры ЕС при необходимости будут готовы пойти на очередной этап санкций против России, включающий в себя экономические, сообщает Deutsche Welle.

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Ангела Меркель добавила, что в связи с аннексией Крыма Россией она не видит в настоящий момент оснований для сотрудничества с Россией в рамках G8. "Группа восьми не будет существовать до тех пор, пока не появятся политические условия для столь важного формата как G8", - пояснила Меркель.

По словам канцлера ФРГ, Германия в ближайшее время примет решение о том, состоятся ли запланированные на конец апреля германо-российские правительственные консультации. "Россия изолирована почти во всех международных организациях", - констатировала Меркель.

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Она добавила, что список российских должностных лиц, в отношении которых введены ограничения на въезд в страны ЕС и счета которых в европейских банках заблокированы, может быть расширен.

20 и 21 марта в Брюсселе проходит саммит, посвященный ситуации в Крыму.