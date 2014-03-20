Турчинов внес в Раду проект Декларации о борьбе за освобождение Украины

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"Впервые после окончания Второй мировой войны общепризнанные границы Европы цинично «перерисовывает» страна, которая по многосторонним и двусторонним договорам гарантировала территориальную целостность Украины, неприкосновенность и нерушимость ее границ. Единственным нескрываемым мотивом Российской Федерации в осуществлении этого международного преступления является пресловутая доктрина «разрастания русского мира», - говорится в документе.

Также в проекте Декларации говорится, что "украинский народ никогда не признает аннексию неотъемлемой части своей территории - Автономной Республики Крым, захваченной Россией с грубым нарушением фундаментальных норм международного права и общепризнанных принципов сосуществования государств".

"Верховная Рада Украины обращается ко всем членам международного сообщества с настоятельной просьбой воздержаться от международного признания так называемой «Республики Крым» и аннексии Крыма и города Севастополь в состав России в качестве новых субъектов Федерации.

От имени народа Украины Верховная Рада Украины заявляет, что Крым был, есть и будет в составе Украины. Украинский народ никогда и ни при каких условиях не прекратит борьбу за освобождение Крыма от оккупантов, какой бы тяжелой и длительной она не была", - сказано в документе.