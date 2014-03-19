В Бахчисарае россияне захватили украинский автомобильный батальон - СМИ

23:51, 19 марта 2014
Политика
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Украинский автомобильный батальон в Бахчисарае захватили военные Российской Федерации.

Крым / REUTERS

Об этом "Украинской правде" сообщил начальник штаба части Сергей Гундер.

Он рассказал, что во время захвата российские военные использовали огнестрельное оружие - стреляли в воздух.

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Чуть позже на место происшествия подъехали журналисты. Огнестрельное оружие использовали и против журналистов - стреляли в воздух, когда те подходили.

Как сообщил Гундер, украинские военные, которые остались верны присяге, были вынуждены покинуть территорию оккупированной военчасти.

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