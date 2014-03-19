В Бахчисарае россияне захватили украинский автомобильный батальон - СМИ

Об этом "Украинской правде" сообщил начальник штаба части Сергей Гундер.

Он рассказал, что во время захвата российские военные использовали огнестрельное оружие - стреляли в воздух.

Читайте такжеВ Севастополе взяли штурмом штаб ВМС Украины

Чуть позже на место происшествия подъехали журналисты. Огнестрельное оружие использовали и против журналистов - стреляли в воздух, когда те подходили.

Как сообщил Гундер, украинские военные, которые остались верны присяге, были вынуждены покинуть территорию оккупированной военчасти.