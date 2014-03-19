Министр энергетики Украины думает, что скидки на российский газ не будет

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Продан заявил в Еврокомиссии после переговоров с комиссаром ЕС по вопросам энергетики Гюнтером Эттингером.

”Цена на российский газ с первого апреля будет 378-380 долларов за тысячу кубических метров. Существуют риски с отменой 100-долларовой скидки за Флот”, - сказал Продан журналистам.

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Согласно контрактов между Украиной и Россией в 2009 году Украина получает 100-долларовую скидку за базирование на своей территории в Крыму российского Черноморского флота. В декабре был подписан контракт, по которому цена на газ для Украины стала меньше на треть и была установлена в 268,5 долларов за тысячу кубометров газа, однако скидку Газпром отменит с апреля, поскольку Украина не погасила Газпрому долг за потребленный в прошлом году газ.

Черноморский флот РФ должен был базироваться до 2017 года в Крыму, однако согласно Харьковских украинско-российских договоренностей 2010 года срок его базирования был продлен до 2042 года.