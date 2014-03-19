В Киеве горел не Дом архитектора, а офисная пристройка возле него - ГСЧС



Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичного управления ГСЧС, информация о возникновении огня поступила в 19.31, в 20.06 территория возгорания был локализован, а в 20.17 ликвидирована.

На месте происшествия работали 8 пожарных подразделений. Жертв и пострадавших нет. По предварительной информации огонь возник в помещении, где хранились пиротехнические изделия. Окончательно, что именно привело к возгоранию выяснят эксперты Госслужбы.Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичного управления ГСЧС, информация о возникновении огня поступила в 19.31, в 20.06 территория возгорания был локализована, а в 20.17 ликвидирована.

На месте происшествия работали 8 пожарных подразделений. Жертв и пострадавших нет. По предварительной информации огонь возник в помещении, где хранились пиротехнические изделия. Окончательно, что именно привело к возгоранию, выяснят эксперты Госслужбы.

Читайте такжеВ Киеве горит Дом архитектора, здание забрасывают дымовыми шашками

Как сообщал УНИАН, на улице Бориса Гринченко в Киеве горел Дом архитектора.

Неизвестные забросали дымовыми шашками здание.

О пожаре журналистам Еспресо.TV сообщили сотрудники Национальной радиокомпании, расположенной неподалеку от Дома архитектора.