Вакарчук призывает «новую» власть не идти по пути своих предшественников

«Сегодня в Украину пришли непростые времена. Это и угроза потери части территории, и неспокойная ситуация в регионах, и экономические вызовы, и многое другое. В этой ситуации вы не имеете права на ошибки», - говорится в обращении Вакарчука.

«Нет, я имею в виду не ошибки в процессе работы, которые были, есть и будут у каждого, кто работает. Я говорю про стратегические ошибки, которые могут привести не только к потере вами этой власти, но и к потере нами - целостной и стабильной страны», - отметил он.

«Не идите путем своих предшественников», - призвал Вакарчук и назвал 10 принципов, по которым должен действовать новая власть:

1. Не назначать на должности по философией "свой - чужой". Все назначения должны происходить по принципу «трех П»: Патриотизм, Порядочность, Профессионализм.

2. Внимательно слушать и слышать все без исключения регионы Украины. На Востоке и Западе. И в первую очередь - голос простых людей.

3. Закон - один для всех. Не устраивайте «охоты на ведьм». И не вигороджуйте своих. Ничто так не отпугивает, как двойные стандарты.

4. Забудьте о партийные принципы и квоты. Это губительная и неэффективная практика. Она делает власть узколобой.

5. Честно, четко и прозрачно рассказывайте людям о все свои шаги и обґрунтовуйте их. Любая непопулярная реформа может быть принята положительно, если люди будут знать как, почему и зачем она делается.

6. Начинайте экономию средств из себя. И только с себя. Чиновникам на Мерседесах не верит никто.

7. Информационная безопасность должна стать приоритетом. Свобода слова - неприкосновенна. Но только до того момента, пока она не угрожает свободе собственного народа.

8. Используйте по максимуму сильные стороны государства. Геополитические, экономические, политические, любые. Действуйте согласованно. Бейте в одну точку.

9 Экономический успех должен сразу же сказываться на качестве вооруженных сил. Сильная армия - залог мира и целостности государства.

10. Подавайте руку политическим оппонентам, если это работает на успех государства. Сегодня нет оппозиции и власти. Сегодня есть те, кто за сильную Украину, и те кто против нее.

Мы разные, но мы вместе - вот наша национальная идея.