В Сумах на следующей неделе будут формировать новый реактивный полк

Как сообщил УНИАН военный комиссар Cумского городского объединенного военкомата Юрий Полоус, со следующей недели в Сумах начнется частичная мобилизация. Предварительно, из тысячи военнообязанных, которым разосланы повестки, 700 должны обеспечивать человеческими ресурсами 27-й реактивный полк и 300 должны быть направлены на оборону государственной границы в составе Сумского пограничного отряда.

Читайте такжеУкраинцы пожертвовали почти 10 миллионов гривен украинской армии

«24 и 25 марта лиц от 18 до 25 лет будут ждать для формирования боевых частей реактивного полка, а на 27 марта будут созывать потенциальных пограничников. Время сбора – в 7.30. Оповещение населения о частичной мобилизации продолжается. Те, к кому повестки еще не поступили, получат их в ближайших день-два. Остальные патриотично настроенные граждане из числа невоеннообязанных могут записываться в Национальную гвардию и народную самооборону», - сказал Полоус.

По его словам, на базе кадетского корпуса военнообязанных будут учить держать в руках оружие, а задача предоставить технику в распоряжение армии возлагается, в первую очередь, на крупные промышленные и специализированные предприятия Сум: каждому из них сообщат о необходимом количестве и спецификации.