Одним Крымом Путин не удовлетворится - аналитик

Такое мнение он высказал на пресс-конференции в Киеве.

По словам Сушко, Путин хочет “наказать” Молдову, так же, как и Украину за стремление подписать Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. Поэтому он не исключает, что Россия скоро признает Приднестровье частью РФ.

Читайте такжеПриднестровье хочет вслед за Крымом войти в состав РФ“Дальше... Смотрим на карту: Приднестровье - это эксклав, зажатый между двумя странами, которые интегрируются в ЕС. И, используя интересы тех, кто там проживает, (эти люди) будут использованы манипулятивно для того, чтобы пробить к ним “данцигский коридор”. Собственно, речь идет о отрезания Украины от моря, отторжение востока. Вопрос линии прохождения границы может варьироваться, но суть будет в том, чтобы существенно уменьшить территорию Украины”, - сказал Сушко.

По мнению эксперта, этот план не обязательно будет реализовываться в этом году. “Но все может быть... Именно это является задачей: создание территории России до Днестра”, - подчеркнул он.

По словам Сушко, все будет зависеть от того, как мир будет готов сопротивляться такому сценарию, Украина в том числе. “Не обязательно, что именно так и будет, но попытки будут...”, - сказал эксперт.

“А что касается других регионов, говорят, что и Балтия, потенциально, в опасности, другие страны. Вот Финляндия уже рассматривает вопрос, не присоединиться ли ей к НАТО. В этом случае, я думаю, не надо переоценивать силу России. Она ввязывается, хоть это авантюрно и даже преступно с точки зрения права, но она ввязывается только туда, где она может победить”, - считает он.

Поэтому Сушко считает определенным преувеличением разговоры о возможном вторжении России на территорию Центральной Европы.

Говоря о санкциях против РФ, Сушко обратил внимание, что сейчас введены лишь первые санкции. По его убеждению, что завтра-послезавтра, во время встреч руководства Евросоюза и США, будут обсуждаться вопросы о дальнейших шагах.

“Вместе с тем мы не должны иметь иллюзии, что санкции сами по себе будут такими, что могут решить все наши проблемы. Очевидно, что российское руководство просчитывало все варианты возможных санкций и других действий, с которыми они могут столкнуться в отношениях с демократическим миром, и просчитав, они для себя решили, что или те санкции, которые могут быть введены, будут для них не критическими, или, если обсуждаются какие-то критические санкции, они не будут введены. На это и идет расчет”, - считает эксперт.

По словам Сушко, в Москве уверены, что Евросоюз не перейдет к санкциям так называемой “третьей корзины”, то есть, собственно, до экономических санкций - ограничение торговли, закрытие совместных коммерческих проектов и т.д.