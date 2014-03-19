Депутаты, которые применили силу на Первом национальном, должны сложить мандаты - Кличко

Обращаясь к народным депутатам из фракции “Свободы”, которые силой вынудили написать заявление об увольнении исполняющего обязанности руководителя НТКУ Александра Пантелеймонова, Кличко заявил: “Оценку профессиональной деятельности Пантелеймонова должны давать общество и правоохранительные органы. А не народные депутаты силовыми методами. То, что устроили несколько народных депутатов, ворвавшись в Национальную телекомпанию Украины, иначе как дикостью и беззаконием не назовешь. Украинцы изменяли власть в государстве именно из-за беззакония и отсутствия справедливости. Этот случай не должен остаться безнаказанным. Народные депутаты от "Свободы" - все без исключения - которые применили силу, должны сложить свои мандаты".

Также он подчеркнул, что действия депутатов от "Свободы" должна расследовать прокуратура – открыто и прозрачно.

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"Общество ожидает правовой оценки бесчинству нардепов и привлечения их к ответственности. Убежден, что таким поступкам народных депутатов нет объяснения и оправдания. Украине не нужны политические мародеры", - подчеркнул Кличко.

Как сообщал УНИАН, депутаты от ВО "Свобода" заставили и.о. президента НТКУ Александра Пантелеймонова написать заявление об увольнении.

Представители "Свободы" приехали в НТКУ в 19.30 и имели с Пантелеймоновым, по его словам, длинный и настойчивый разговор.

Народные депутаты силой усадили Пантелеймонова, били его по лицу и голове.

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Депутат от "Свободы" Игорь Мирошниченко называл руководителя НТКУ "москалюкой" и обвинял его в постоянной лжи на канале во время Майдана.

Затем около 20 человек затолкали Пантелеймонова во внедорожник и вывезли в неизвестном направлении.

Мирошниченко в телефонном разговоре объяснил, что это совершено за критику "Свободы" на телеканале "Первый национальный", который в это время транслировал «hromadske.tv» («Общественное ТВ»).