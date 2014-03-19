В Крыму похитили и выбросили в поле журналиста "Радио Свобода"

Об инциденте он сообщил на своей странице в Facebook.

Журналист сообщил, что попал в АР Крым 16 марта беспрепятственно проехав Джанкой.

"Чуваки вытащили меня из автобуса, надели наручники, мешок на голову и бросили на заднее сиденье своей машины. Думаю, хотели показать местные достопримечательности архитектуры, потому катались мы долго. Впрочем, экскурсию я не оценил, все-таки через черную ткань видно не так и много. Закончилось наше свидание посреди живописного крымского поля. Это здесь, видимо, традиция такая. Парни "поблагодарили" за работу, но попросили в ближайшее время к ним не заезжать. Говорят, хорошего понемножку. Попрощались искренне: "Слава Украине, б ...". Чувство переполняли, поэтому я промолчал", - написал он.

Журналист только через некоторое время смог сообщить о своем местонахождении: "Вот только сейчас добрался до цивилизации. Извините, если заставил переживать. Я и сам не ожидал такого теплого приема".