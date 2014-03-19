Расмуссен заявляет, что союзники не признают присоединение Крыма к России

Об этом сказано в заявлении генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена, распространенном во вторник в Брюсселе, пишет Дело.

"Я осуждаю объявление президентом Путиным включение Крыма в состав Российской Федерации", — заявил он.

Расмуссен убежден, что Россия пренебрегла всеми призывами сделать "шаг назад в соответствии с нормами международного права и продолжает спускаться вниз по опасному пути".

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"Россия продолжает нарушать суверенитет Украины и ее территориальную целостность, продолжает вопиющее нарушение своих международных обязательств. Не может быть никакого оправдания для продолжения курса действий, который может только углубить международную изоляцию России. Присоединение Крыма является незаконным и нелегитимным, и союзники по НАТО его не признает", — заявил он.

Кроме того, генсек альянса выразил глубокую обеспокоенность сообщениями о смерти украинского офицера.

"Крайне важно, чтобы все стороны проявили сдержанность и предприняли все возможные шаги, чтобы избежать дальнейшую эскалацию", — убежден Андерс Фог Расмуссен.