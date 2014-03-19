Крымчане уже с весны будут служить в Чечне и Дагестане - Аксенов

Об этом сообщил самопровозглашенный глава правительства Крыма Сергей Аксенов, передает ТВі.

"После вхождения в состав России в Крыму будет действовать российская Конституция. Также на Крым будет распространяться действие других российских законов. В соответствии с них будет осуществляться и призыв к российской армии", - сказал Аксенов.

Он признал, что место службы крымских призывников не будет ограничиваться полуостровом. "Никакого различия здесь не будет, призывники будут служить по всей стране, в том числе и в Дагестане, и в Чечне и вообще на Северном Кавказе", - рассказал Аксенов.

Как сообщал УНИАН, парламент Крыма вынес на референдум 16 марта два альтернативных вопроса: 1) Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации? и 2) Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?

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Согласно данным республиканской комиссии по проведению референдума, проголосовали 82,71% избирателей или 1 млн 524 тыс. 563 человека. Более 95% из них высказались за Крыма присоединение к Российской федерации.