Сможет ли мир остановить Путина

Итак, Путин оттяпал у нас большой Крым. По крайней мере, пока. Сыграл грубо, цинично, нагло и беспардонно. Но сыграл – и оттяпал.

Никто в мире не верил в реальность задуманного. Все предполагали: ну, поиграет Вова денек-другой, и на этом все закончится. Одумается и отведет своих «зеленых человечков» в места постоянной дислокации. А он взял, и на плевал: на международное право, на жителей Крыма, на братский, по его словам, народ, на Меркель с Обамой.

Президент США, кстати, до последнего верил, что все можно решить дипломатических путем. А канцлер Германии Меркель, даже сейчас, после столь торжественного подписания в Кремле договора об аннексии Крыма и концертных свистоплясток, пытается еще апеллировать к международным нормам.

Был ли шанс остановить Путина? Думаю, да. Если бы Запад проявил твердость сразу. Допустим, решили помочь Украине провести контртеррористическую операцию, когда неизвестные «человечки» ночью захватили крымский парламент. Или если бы западные государства сразу же ввели визовые санкции, а не пытались ласково утихомирить разбушевавшегося Володьку, который, по словам американского генерала, только в банках Германии хранит более 40 миллиардов личных сбережений.

В результате, санкции ввели, но – слишком мягкие. Чем рассмешили российскую элиту. Депутаты Госдумы даже обращение приняли: мол, накажите нас всех.

Хотите Путина из G8 исключить? Подумаешь, напугали ежа голой ... – говорит Кремль в ответ.

Да и не исключали никого из G8 – уточняет Меркель.

Многие страны заявили, что прекращают военные отношения с Россией. К примеру, Франция грозится отменить контракт на поставку россиянам вертолетоносцев «Мистраль». Но, проходит несколько часов, и французские официальные лица уточняют: они не собирается отменять контракт с Россией, речь идет только о возможности приостановки контракта.

Одним словом, кадриль получается какая-то, а не санкции. Шаг вперед и два назад. Сначала пригрозили, потом уточнили.

Ну, честно — совсем грустно читать сегодняшнее заявление премьер-министра Британии Кэмерона, сообщившего, что у Путина есть выбор: «стать на путь деэскалации, или столкнуться с растущей изоляцией и более жесткими санкциями».

Спрашивается, какая деэскалация после подписания договора в Москве?!

Вот почему Путин в серьезность угроз не верил с самого начала. Это – во-первых.

Во-вторых, Путин продемонстрировал — он уже не боится войны как способа решения своих проблем и шантажа западной цивилизации.

Аннексией Крыма Путин переступил «красную черту». Теперь у мирового сообщества есть два пути: согласится на путинский миропорядок или перейти к жесткому противостоянию. Судя по всему, Запад не хочет первого и явно опасается второго. Не зря же Германия выдумала трехэтапное применение санкций. То есть, механизм, как этими санкциями только грозить, не применяя.

Эксперты говорят, что не менее грозное против России оружие — цены на энергоносители. Если сбить цены нефть до 60 долларов, российский бюджет как бы умрет. А если еще Европа ограничит употребление российского газа, так чуть ли не в двери всей России старуха с косой постучит…

По нефти США сделали пробный шаг. Американское министерство энергетики готовит решение о продаже нефти из стратегических нефтяных резервов, общий объем которых на конец прошлого года составлял чуть менее 700 млн баррелей. Плюс идет работа о снятии санкции с Ирана. И когда иранская нефть хлынет на рынок — цены на черное золото и действительно должны обязательно покатиться вниз. Вроде по бюджету могут ударить.

А вот по газу – сложнее. Быстро наказать Россию не удастся. Нужно построить терминалы для приема сжиженного газа. В частности, в Хорватии. Нужно решить сирийскую проблему – чтоб через территорию Сирии из Катара построить газопровод (ктстаи, возможность постройки такого газопровода – одна из причин, по которой России выгодно продолжающееся сирийское кровопролитие). Не сильно пока приходится надеяться и на иранский газ. Как известно, из-за санкций в адрес Ирана западные компании давно ушли с этого рынка, а вот китайские компании – зашли. И вот, теперь Иран строит газопроводы в направлении Турции, но объемы прокачек там будут небольшие. А основные объемы после полного снятия санкций и ограничений пойдут, конечно, в Китай. А еще есть Япония, которая скупает все мировые газовые излишки, причем, по очень высокой цене…

Получается, что в этих условиях санкции к «Газпрому» вряд ли будут применены. Стало быть, платить зарплату русским полицейским и солдатам будет за что. А остальные уж как-нибудь перебьются, правда?

Для нас же, и для всего мира, вывод очевиден: экономического, да и любого другого, блицкрига с новой Российской Империей не получится. Остается тяжелая позиционная борьба. С обоюдными потерями. И выиграет ее лишь тот, у кого окажется сил и воли к победе больше.