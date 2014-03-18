НАТО поддерживает Украину, но воевать с Россией не будет

Об этом агентству УНН сообщили в ответ на запрос в пресс-службе НАТО.

На вопрос готов ли Североатлантический альянс направить войска в Украину, если такой запрос прозвучит от Украинского руководства, в пресс-службе НАТО ответили, что настаивают на немилитаризованном разрешении кризиса в Украине.

"Альянс дал четко понять, что нынешний кризис не должен решаться военным путем. НАТО не намерен направлять войска в Украину. Мы призываем Россию уважать свои международные обязательства, вернуться на путь диалога и найти мирное политическое решение, включая то, чтобы выйти на прямой диалог с властью Украины.

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Генсек заявил, что аннексия Крыма является откровенным нарушением Устава Организации Объединенных Наций. НАТО полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и принципы нерушимости ее международно признанных границ", — сообщили в пресс-службе главного офиса НАТО.