Яценюк назвал недопустимыми действия народных депутатов в НТКУ

Об этом сообщает Правительственный портал.

«Это не наши подходы. Страна, которая идет в Европейский Союз будет исповедовать на деле базовые принципы и ценности европейского сообщества.

Оценку работе руководства Национальной телекомпании Украины должна давать Кабинет министров Украины в соответствии с действующим законодательством страны», - отметил Яценюк.

Как сообщал УНИАН, депутаты от ВО ”Свобода” заставили и. о. президента НТКУ Александра Пантелеймонова написать заявление об увольнении. Об этом сообщает «Украинская правда».

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Это подтвердил сам Пантелеймонов в эфире ”Громдського ТВ”.

Представители ”Свободы” приехали в НТКУ в 19.30 и имели с Пантелеймоновим, по его словам, длинный и назойливый разговор.

После него временного руководителя ”Первого национального” заставили написать заявление.

Народные депутаты силой посадили Пантелеймонова, били его по лицу и голове.

Депутат от ”Свободы” Игорь Мирошниченко называл руководителя НТКУ ”москалюкой” и обвинял его постоянной лжи на канале во время Майдана.

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Затем около 20 человек затолкали Пантелеймонова во внедорожник и вывезли в неизвестном направлении.

Игорь Мирошниченко в телефонном разговоре пояснил, что это совершено за критику ”Свободы” на телеканале ”Первый национальный”, который в это время транслировал ”Громадське ТВ”.