Четвертый рейх: фюрер Путин готов к войне за «русский мир»

Поводом для присоединения «двух новых субъектов» к Российской Федерации стал неконституционный (признан таковым мировым сообществом, Украиной и Венецианской комиссией) псевдореферендум, проведенный в Крыму авральными темпами, то есть, почти без подготовки, и с массовыми фальсификациями, 16 марта. «Сегодня, основываясь на результатах референдума, проведенного в Крыму, и опираясь на волю народа, прошу рассмотреть закон о принятии в состав России двух новых субъектов Федерации – Республики Крым и города Севастополя», - сказал Путин в начале своего выступления.

Он также отметил, что такое решение является «жизненно важным и историческим», поскольку «все мы знаем, что значила и что значит Россия для Крыма и Крым для России». Мол, вся территория автономии – каждый город, каждый курган и каждый морской залив — пронизана русской историей и гордостью. А тот факт, что эта территория оказалась частью другого государства, по словам Владимира Путина — «ужасное недоразумение», произошедшее, к тому же, с «нарушениями действовавших даже тогда конституционных норм». «Это решение было принято с очевидными нарушениями действовавших даже тогда конституционных норм. Вопрос решили кулуарно, междусобойчиком. Естественно, что в условиях тоталитарного государства у жителей Крыма и Севастополя ни о чем не спрашивали. Просто поставили перед фактом. У людей, конечно же, и тогда возникали вопросы, с чего это вдруг Крым оказался в составе Украины. Но, по большому счету – нужно прямо об этом сказать, мы все это понимаем, – по большому счету, это решение воспринималось как некая формальность, ведь территории передавались в рамках одной большой страны», - подчеркнул он.

Впрочем, тут же президент РФ напомнил другим, не проживающим в Крыму, украинцам, что «мы ни в коем случае не хотим нанести вам вред, оскорбить национальные чувства. Мы всегда уважали территориальную целостность Украинской державы, в отличие от тех, кто принес единство Украины в жертву своим политическим амбициями. Они щеголяют лозунгами о великой Украине, но именно они сделали все, чтобы расколоть страну... Хочу, чтобы вы меня услышали: друзья, не верьте тем, кто пугает вас Россией, кричит, что за Крымом последуют другие регионы: мы не хотим раздела Украины, нам этого не нужно», - заявил он.

Но в этой же речи русский фюрер напомнил, что «после революции большевики, по разным соображениям, пусть Бог им будет судья, включили в состав Украинской союзной республики значительные территории исторического юга России. Это было сделано без учета национального состава жителей, и сегодня это современный юго-восток Украины». По его словам, тогда просто невозможно было представить, что Украина и Россия могут быть не вместе, могут быть разными государствами. Но это произошло. «То, что казалось невероятным, к сожалению, стало реальностью. СССР распался. События развивались столь стремительно, что мало кто из граждан понимал весь драматизм происходивших тогда событий и их последствий. Многие люди и в России, и в Украине, да и в других республиках надеялись, что возникшее тогда Содружество Независимых Государств станет новой формой общей государственности. Ведь им обещали и общую валюту, и единое экономическое пространство, и общие вооруженные силы, но все это осталось только обещаниями, а большой страны не стало. И когда Крым вдруг оказался уже в другом государстве, вот тогда уже Россия почувствовала, что ее даже не просто обокрали, а ограбили», - сказал Путин.

При этом он признал, что и сама Россия, запустив «парад суверенитетов» союзных республик, способствовала развалу Советского Союза, а при оформлении распада СССР забыли и про Крым, и про главную базу Черноморского флота – Севастополь: «Миллионы русских легли спать в одной стране, а проснулись за границей, в одночасье оказались национальными меньшинствами в бывших союзных республиках, а русский народ стал одним из самых больших, если не сказать, самым большим, разделенным народом в мире».

Он отметил, что сегодня, спустя уже много лет, слышал, как крымчане говорят, что тогда, в 1991 году, их передали из рук у руки просто как мешок картошки. «Трудно с этим не согласиться. Российское государство, что же оно? Ну, что, Россия? Опустила голову и смирилась, проглотила эту обиду. Наша страна находилась тогда в таком тяжелом состоянии, что просто не могла реально защитить свои интересы», - отметил Путин.

Он заявил, что люди не могли смириться с вопиющей исторической несправедливостью: «Все эти годы и граждане, и многие общественные деятели неоднократно поднимали эту тему, говорили, что Крым – это исконно русская земля, а Севастополь – русский город». Собственно, поэтому, то, что происходит с Крымом сегодня, по словам руководителя Кремля, просто установление исторической справедливости. Ведь АРК – это и уникальный сплав культур и традиций разных народов. И этим он так похож на большую Россию, где в течение веков не исчез, не растворился ни один этнос. «Русские и украинцы, крымские татары и представители других народов жили и трудились рядом на крымской земле, сохраняя свою самобытность, традиции, язык и веру», - пояснил Путин.

При этом он заявил, что сегодня из 2, 2 млн. жителей Крымского полуострова – почти 1,5 млн. русских, 350 тыс. украинцев, которые «преимущественно, считают русский язык своим родным языком», и порядка 290-300 тыс. крымских татар, значительная часть которых, по словам Путина, «как показал референдум, также ориентируются на Россию». Впрочем, фюрер России, озвучивая эти цифры, солгал, так как в Меджлисе крымско-татарского народа, где ранее призывали бойкотировать марионеточный плебесцит, накануне сообщили, что в псевдореферендуме приняли участие не больше 2-3 тысяч татар. В большинстве своем, крымские татары проигнорировали плебисцит 16 марта.

Тем не менее, Владимир Путин пообещал татарам завершить процесс реабилитации крымско-татарского народа после включения Крыма в состав России. «Да, был период, когда к крымским татарам, так же как и к некоторым другим народам СССР, была проявлена жестокая несправедливость. Скажу одно: от репрессий тогда пострадали многие миллионы людей разных национальностей и, прежде всего, конечно, русских людей. Крымские татары вернулись на свою землю. Считаю, что должны быть приняты все необходимые политические, законодательные решения, которые завершат процесс реабилитации крымско-татарского народа, решения, которые восстановят их права, доброе имя в полном объеме», - сказал Путин.

Учитывая, что в автономии проживают разные национальности, глава РФ пообещал всем жителям три государственных языка: «Мы с уважением относимся к представителям всех национальностей, проживающих в Крыму. Это их общий дом, их малая Родина, и будет правильно, если в Крыму – я знаю, что крымчане это поддерживают, – будет три равноправных государственных языка: русский, украинский и крымско-татарский».

Также начальник России не считает захват Крыма российскими войсками, так называемыми, «зелеными человечками», аннексией или интервенцией чужой территории. Ведь, по его словам, ни одного выстрела и человеческих жертв не было. «Да, президент Российской Федерации получил от верхней палаты парламента право использовать Вооруженные Силы на Украине. Но этим правом, строго говоря, пока даже не воспользовался. Вооруженные Силы России не входили в Крым, они там уже и так находились в соответствии с международным договором. Да, мы усилили нашу группировку, но при этом, – хочу это подчеркнуть, чтобы все знали и слышали, – мы даже не превысили предельной штатной численности наших Вооруженных Сил в Крыму, а она предусмотрена в объеме 25 тысяч человек, в этом просто не было необходимости», - сказал он.

«Защищать» права русских и русскоязычных граждан, похоже, Россия готовится и на континентальной части Украины. Это раньше, как следует из слов Путина, Кремль уважал суверенитет Украины, так как рассчитывал, что эта страна будет «добрым соседом», а права русских и русскоязычных граждан будут обеспечены в соответствии с нормами международного права. Именно поэтому Россия, в свое время, «вроде признала Крым частью Украины, но переговоров о делимитации границы не проводилось». «Понимая все сложности этого процесса, тем не менее, я сразу дал указание российским ведомствам активизировать эту работу – работу по оформлению границы, чтобы было понятно всем: соглашаясь на делимитацию, мы фактически и юридически признавали Крым украинской территорией, тем самым окончательно закрывали этот вопрос», - сказал Путин.

«Но при этом, конечно, рассчитывали, что Украина будет нашим добрым соседом, что русские и русскоязычные граждане на Украине, особенно на ее Юго-Востоке и в Крыму, будут жить в условиях дружественного, демократического, цивилизованного государства, что их законные интересы будут обеспечены в соответствии с нормами международного права», - подчеркнул Владимир Владимирович.

По его словам, с недавних пор ситуация якобы стала развиваться по-другому: «раз за разом предпринимались попытки лишить русских исторической памяти, а подчас и родного языка, сделать объектом принудительной ассимиляции. И, конечно, русские, как и другие граждане Украины, страдали от постоянного политического и государственного перманентного кризиса, который сотрясает Украину уже более 20 лет».

"Понимаю, почему люди в Украине хотели перемен. За годы независимости власть их, что называется, достала, опостылела, менялись президенты, премьер-министры, депутаты Рады, но не менялось их отношение к своей стране и к своему народу. Они доили Украину, дрались между собой за полномочия, за активы и финансовые потоки, при этом власть держащих мало интересовало, чем и как живут простые люди», - сказал Путин.

Именно поэтому граждане Украины вынуждены ехать на заработки за границу, считает президент РФ. «Хорошо понимаю тех, кто с мирными лозунгами вышел на Майдан, выступая против коррупции, неэффективного госуправления, бедности. Право на мирный протест, демократические процедуры, выборы для того и существуют, чтобы менять власть, которая не устраивает людей», - сказал он.

При этом Путин считает, что стоящие за последними событиями в Украине преследовали другие цели и «готовили госпереворот, чтобы захватить власть любой ценой». А главными исполнителями «переворота», по версии собирателя русских земель, стали «неонацисты, русофобы и антисемиты».

«Ясно и то, что легитимной исполнительной власти в Украине до сих пор нет, разговаривать не с кем. Многие госорганы узурпированы самозванцами, при этом они ничего в стране не контролируют, а сами – хочу это подчеркнуть, – часто сами находятся под контролем радикалов. Даже попасть на прием к некоторым министрам нынешнего правительства можно только с разрешения боевиков майдана. Это не шутка, это реалия сегодняшней жизни», - вдохновенно солгал Путин.

А дальше вождь России поделился своими фантазиями: «тем, кто сопротивлялся путчу, сразу начали грозить репрессиями и карательными операциями», причем, «первым на очереди был русскоязычный Крым. В связи с этим жители Крыма и Севастополя обратились к России с призывом защитить их права и саму жизнь, не допустить того, что происходило, да и сейчас еще происходит, и в Киеве, и в Донецке, в Харькове, в некоторых других городах Украины», - подытожил фюрер.

И добавил, что «Россия не могла не откликнуться на эту просьбу, не могли оставить Крым и его жителей в беде, иначе это было бы просто предательством».

УНИАН