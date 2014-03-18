Путин согласился принять Крым и Севастополь в состав России
13:51, 18 марта 2014Политика
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В своем решении президент РФ основывается на результатах псевдореферендума, а также опирается "на волю народа".
Путин согласился принять Крым и Севастополь в состав России / Reuters
Путин согласился принять Крым и Севастополь в состав России.
Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пресс-конференции относительно ситуации в Крыму во вторник, 18 марта.
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"Сегодня, основываясь на результатах референдума, проведенного в Крыму, и опираясь на волю народа, прошу рассмотреть закон о принятии в состав России двух новых субъектов Федерации – Республики Крым и города Севастополя", - сказал Путин.
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