Путин согласился принять Крым и Севастополь в состав России.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пресс-конференции относительно ситуации в Крыму во вторник, 18 марта.

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"Сегодня, основываясь на результатах референдума, проведенного в Крыму, и опираясь на волю народа, прошу рассмотреть закон о принятии в состав России двух новых субъектов Федерации – Республики Крым и города Севастополя", - сказал Путин.