Сепаратисты Крыма отнимут у крымских татар землю, которую посчитают самозахваченной

Также, часть земли татар будет легализована, заявил в интервью РИА Новости первый вице-премьер сепаратистского правительства Крыма Рустам Темиргалиев.

"Действительно, мы хотим с крымскими татарами провести легализацию всех земельных участков на договорной основе. Часть земель мы попросим освободить, потому что эти земли нужны для социальных нужд", — сказал Темиргалиев.

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По его словам, в частности, в районе объездной дороги города Симферополя много "самозахватов", а эти земли нужны для развития инфраструктуры города. "Но мы готовы предоставить и легализовать очень многие другие земельные участки для нормальной жизнедеятельности крымских татар", — отметил он.