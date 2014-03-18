FT: Франция откажется от поставок «Мистралей» в Россию, но только после санкций Британии

Лоран Фабиус, министр иностранных дел Франции, сказал, что остановка €1,2 млрд. контракта на поставку двух вертолетоносцев класса Mistral была задумана как часть "третьего уровня" санкций, если Россия не ответит на санкции, введенные ЕС и США в понедельник по ряду ведущих российских и украинских лиц, сообщает Financial Times.

Читайте такжеФранция угрожает России аннулированием сделки по MistralОднако он подчеркнул, что такой шаг будет сделан только "в рамках общих санкций, введенных всеми странами". Он выделил Великобританию, заявив, что сначала Туманный Альбион должен адекватно ответить санкциями "российским олигархам в Лондоне".

Он подчеркнул, что ясно дал это понять Уильяму Хейгу, своему британскому коллеге , на встрече министров иностранных дел ЕС в понедельник.