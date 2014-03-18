Вооруженные люди требуют от украинской части в Севастополе сдаться

00:40, 18 марта 2014
Политика
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Около 40 вооруженных людей в камуфляже перекрыли въезд в КПП воинской части 4068 в Севастополе.

Крым, самооборона / REUTERS

В 23.00 17 марта украинским военным был поставлен ультиматум - до полуночи сдаться.

По состоянию на 00:06 украинские военные не приняли решения по поводу ультиматума, сообщает источник Украинской правды.

Вооруженные захватчики пока не предпринимают никаких действий.

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