Вооруженные люди требуют от украинской части в Севастополе сдаться
00:40, 18 марта 2014Политика
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Около 40 вооруженных людей в камуфляже перекрыли въезд в КПП воинской части 4068 в Севастополе.
Вооруженные люди требуют от украинской части в Севастополе показаться / REUTERS
В 23.00 17 марта украинским военным был поставлен ультиматум - до полуночи сдаться.
По состоянию на 00:06 украинские военные не приняли решения по поводу ультиматума, сообщает источник Украинской правды.
Вооруженные захватчики пока не предпринимают никаких действий.
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