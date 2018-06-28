Вехи недели. Ампутированный Крым, Янукович по вызову и всемогущая квота

Упоминать цифры, нарисованные крымским избиркомом по заказу России, нет смысла. Дело в том, что проведение опроса общественного мнения в условиях иностранной военной интервенции, практически без наблюдателей (за исключением кремлевских прихлебателей) и без свободного допуска прессы на участки для голосования столь далеко от демократии, как крымские марионетки России от возможности принимать самостоятельные политические решения. Дуэт Аксенова и Константинова кроме истового стремления интегрироваться в Россию принимает решения, которые трудно назвать даже рациональными. В частности, отмена ЗНО для крымских выпускников делает десятки тысяч молодых людей лишенными права на получение высшего образования. И это – только маленький эпизод в стремлении «восстановить историческую справедливость» в Крыму.

Независимо от заведомо фальшивых результатов «референдума» на полуострове останутся сотни тысяч граждан Украины, не видящих себе будущего в России. И для официального Киева, независимо от того, кто станет президентом, является делом чести защита их интересов. Пока же новая власть словно нарочно запаздывает с принятием необходимых решений. Как мог повлиять на международное сообщество роспуск Верховного Совета Крыма буквально накануне проведения «референдума»? Почему так долго закрывались границы с Россией, ставшие местом проникновения для сотен провокаторов? Нынешняя власть больше года находилась в оппозиции и активно обещала согражданам многочисленные законодательные инициативы после прихода к власти. Но сегодня их не видать, парламент постоянно буксует или реагирует в режиме пожарной команды, поэтому миллионы украинцев продолжают оставаться в недоумении, отчего борьба с коррупцией больше напоминает месть и реванш, а на местах все чаще всплывают сомнительные персонажи с «правильной» политической подкладкой. Даже в условиях интервенции со стороны России квотный принцип разделения портфелей между «победителями Януковича» правит бал, причем с таким размахом, словно у его исполнителей есть в запасе еще одна нетронутая Украина.

Правительству, впрочем, удается находить взаимопонимание с западными партнерами по вопросу предоставления финансовых средств. Арсений Яценюк по заслугам может отнести себе в актив визиты в Брюссель и Вашингтон, где его принимали на самом высоком уровне. Но на сегодняшний момент Украине важнее принятие ответственных решений в части повышения обороноспособности и управляемости страны. Поэтому если формирование Национальной гвардии окажется только пиар-акцией, смешанной с прагматичным желанием убрать с Майдана протестующих, реакция на подобное политическое коварство может спровоцировать новые акции протеста, направленные уже против нового руководства страны.

Пока же силовым структурам необходимо справиться с напряженностью в юго-восточных регионах страны, где зачастую чувствуют себя весьма вольготно «политические гастролеры» с сопредельных территорий. Деморализованные событиями в Киеве силовые структуры оказались не способными противостоять действиям молодчиков в Донецке и Харькове. И хотя секретарь СНБО Андрей Парубий докладывает об успешном срыве операции «Русская весна», а министр внутренних дел Андрей Аваков уверен, что границы с Россией отныне надежно перекрыты, положение не выглядит столь оптимистичным.

И тем очевиднее становится предназначение Виктора Януковича, которого его российские хозяева периодические выпускают перед прессой в Ростове-на-Дону, придавая дополнительную иронию названию Ростов-папа. «Президент в отъезде», как окрестили Януковича российские щелкоперы от юриспруденции, не просто делает заявления, написанные идеологическим управлением Кремля, но и дает Путину основания не признавать новую украинскую власть. Так что я бы не стал исключать десантирования Виктора Федоровича со товарищи в Донецке в случае возникновения там благоприятных условий. Слишком много ресурсов задействовала Россия, чтобы ограничиться Крымом.