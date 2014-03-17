Канада также не признает «референдум» в Крыму

03:02, 17 марта 2014
Политика
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Премьер-министр Канады Стивен Харпер заявил, что его страна не признает результаты крымского «референдума» и считает его нелегитимным и состоявшимся в условиях оккупации.

канада / sunhome.ru

Канадский премьер отметил, что вместе с партнерами по «Большой семерке» Канада работает над поиском путей деэскалации кризиса, сложившегося в Украине после российского вторжения на часть ее территории, в частности - над координацией введения дополнительных санкций одо тех лиц, которые до этого вторжения причастны, передает Радио Свобода.

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«Безрассудные, одного действия господина Путина повлекут за собой лишь дальнейшую экономическую и политическую изоляцию России в глазах международного сообщества», - отметил Стивен Харпер.

«Референдум» в Крыму не признают также ЕС и США.

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