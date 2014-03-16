Премьер Турции не признает крымский референдум - меджлис

Как передает корреспндент УНИАН, об этом сообщила пресс-служба меджлиса крымских татар по итогам встречи Эрдогана с депутатом Верховной рады Украины Мустафой Джемилевым, более 20 лет возглавлявшим меджлис.

Встреча прошла в Турции.

«Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не намерен признавать референдум, так как он противоречит международным нормам. Глава турецкого правительства высказал обеспокоенность сохраняющимся кризисом и выразил готовность оказать максимальную поддержку в случае, если на крымскотатарский народ будет оказываться какое-либо давление», - говорится в пресс-релизе.

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Эрдоган напомнил, что позиция Турции в части разрешения кризиса в Крыму мирными методами и на основе сохранения территориальной целостности Украины является твердой и неизменной.

«По словам Джемилева, премьер-министр Турции подчеркнул, что Турция видит Украину целостной и независимой, а также выступает против вмешательства иностранных сил во внутренние дела Украины», - сообщает пресс-служба меджлиса.,

Как сообщал УНИАН, парламент Крыма вынес на референдум два альтернативных вопроса: 1) Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации? 2) Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?

Голосование началось 16 марта в 8 утра и завершилось в 8 вечера.

82,71% избирателей, или 1 млн 524 тыс. 563 человека проголосовали на крымском полуострове на референдуме о статусе Крыма – таковы итоговые данные по явке. Абсолютное большинство высказалось за присоединение Крыма к РФ.