Крым останется неотъемлемой частью Украины независимо от результатов референдума, - Левочкин

Такое заявление сделал во время встречи членов Наблюдательного совета Института стратегических исследований "Новая Украина" ее председатель, экс-глава АП Сергей Левочкин.

При этом он подчеркнул, что высоко оценивает вклад международного сообщества в разрешении украинского кризиса, о чем он сказал во время вчерашней (15 марта) встречи с сенаторами в Посольстве США в Украине.

Во время встречи члены наблюдательного совета Института "Новая Украина" обсудили предложенные Институтом 10 первоочередных шагов для урегулирования кризиса. Участники приняли решение продолжить поиск путей урегулирования ситуации в Украине, в которой "крымский вопрос" является самой сложной в ряду накопившихся проблем.

В ходе встречи наблюдательного совета обсуждались также перспективы сотрудничества Института с общественными организациями-партнерами из Германии.