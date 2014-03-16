Украина потребует от России вернуть незаконно присвоенное имущество СССР

Об этом в ходе внеочередного заседания правительства заявил премьер-министр Арсений Яценюк, пишет «Украинская правда».

Яценюк уточнил в МИД, Украина подписала с РФ "нулевой вариант" после выхода из состава СССР, имеет претензии к Российской Федерации.

"Нет, не подписали, поскольку он в свое время был на пользу Украины", - отметил и.о. главы МИД.

"Поэтому Украина имеет легитимные и законные претензии к России на то имущество, которое РФ незаконно оставила за собой (после выхода Украины из СССР). Прошу безотлагательно принять меры для подготовки правовой позиции относительно защиты национальных интересов Украины при распределении средств и имущества бывшего Советского Союза", - заявил Яценюк.