В Крыму журналистов не пускают на избирательные участки и бьют

В Крыму на съемочную группу телеканала Аль Джазира напали представители "народной самообороны", сломали технику и выгнали из избирательного участка, не позволив далее проводить съемку. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на крымское отделение Комитета избирателей Украины.

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"Журналисты пытались попасть на участок №01004 в Алуште, но их туда не пропустили, мотивируя тем, что они должны пройти дополнительную аккредитацию в Алуштинском горсовете. Но журналисты имеют аккредитацию на освещение "референдума". Журналисты начали снимать обстановку вокруг участка, к ним подбежали несколько "самооборонцев", ударили по видеокамере, сломали микрофон", - отметили в КИУ.

Также "самобороновцы" выяснили, кто эти журналисты, пообещали "разобраться", после чего представители СМИ были вынуждены оттуда уехать.