В Крыму во время референдума продолжается массовая агитация «за Россию»
Свидетели сообщают о большом количестве мобильных групп, которые ходят по многоэтажным домам и районам частной застройки, стучатся в квартиры и призывают проголосовать.
В день «всекрымского референдума» продолжается массовая агитация в поддержку первого вопроса, внесенного в бюллетень. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.
На многих улицах Симферополя, других населенных пунктов полуострова, на главных автодорогах автономии остаются установленные ранее тысячи сити-лайтов и билбордов с призывами голосовать за присоединение к России.
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Также свидетели сообщают о большом количестве мобильных групп, которые ходят по многоэтажным домам и районами частной застройки, стучатся в квартиры и призывают проголосовать. Наблюдается много групп с избирательными урнами, которые в сопровождении людей в милицейской форме ходят по квартирам и домам с предложением голосовать дома.