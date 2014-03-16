В Крыму во время референдума продолжается массовая агитация «за Россию»

В день «всекрымского референдума» продолжается массовая агитация в поддержку первого вопроса, внесенного в бюллетень. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.

На многих улицах Симферополя, других населенных пунктов полуострова, на главных автодорогах автономии остаются установленные ранее тысячи сити-лайтов и билбордов с призывами голосовать за присоединение к России.

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Также свидетели сообщают о большом количестве мобильных групп, которые ходят по многоэтажным домам и районами частной застройки, стучатся в квартиры и призывают проголосовать. Наблюдается много групп с избирательными урнами, которые в сопровождении людей в милицейской форме ходят по квартирам и домам с предложением голосовать дома.