Неизвестные вывозят топливо с базы ГСМ в Симферополе

Неизвестные вывозят топливо с украинской базы хранения горюче-смазочных материалов в Симферополе.

Об этом начальник крымского медиа-центра Министерства обороны Украины Владислав Селезнев написал на своей странице в Facebook.

«Сегодня ночью на базу хранения ГСМ, которую ранее захватили силы самообороны Крыма, прибыли 25 неизвестных лиц, в том числе восемь автоматчиков, которые, предъявив мандат от крымского правительства, вскрыли емкости для хранения топлива. Гражданские «наливники» - два сорокапятикубовых и один восьмикубовый бензовозы - готовы к вывозу дизельного топлива с базы хранения ГСМ. Куда будет направлено топливо – неизвестно. По состоянию на 10.15 бензовозы выезжают за пределы базы, под загрузку прибыли еще два бензовоза», - сообщил Селезнев.

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Он отметил также, что ночью в районе базы хранения ГСМ велась стрельба из автоматического оружия.