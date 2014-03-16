Российские казаки пытаются заставить украинских военных пойти на референдум

Российские казаки не пускают сотрудников государственного научно-испытательного центра в Приморском на работу, пишет Украинский правда.

Об этом изданию сообщил глава медиа-центра Минобороны Украины в Крыму Владислав Селезнев со ссылкой на генерал-майора Юрия Тишкова.

"Вчера на собрании в части было принято решение не участвовать в референдуме", - отмечает Селезнев.

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"Сегодня под КПП воинской части в Приморском группа казаков не пропускает персонал на работу на территории государственного научно-испытательного центра в Приморском", - пишет Селезнев.

"Мотивируют это так: Идите на избирательные участки, затем приходите на работу", - добавляет он.