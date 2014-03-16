Генпрокуратура возбудила дела против судей, экспертов и свидетелей по делах Тимошенко

Главным следственным управлением Генеральной прокуратуры Украины возбуждено уголовное производство по фактам принятия незаконных решений судьями Печерского и Шевченковского районных судов относительно избрания бывшему премьер - министру Юлии Тимошенко меры пресечения в виде содержания под стражей, вынесение заведомо неправосудных постановлений об отказе в допуске к участию в деле ее защитников, а также нарушение права экс-премьера на защиту, сообщается на сайте ГПУ.

Сведения об указанных уголовные правонарушениях внесены в ЕРДР по ч. Ст. 371 (заведомо незаконные задержание, привод, домашний арест или содержание под стражей), ч. 1 ст. 374 (нарушение права на защиту), ч. ч. 1, 2 ст. 375 (вынесение судьей заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления) Уголовного кодекса Украины.

Читайте такжеТимошенко: Янукович - преступник, его нужно привлечь к уголовной ответственностиТакже проводится досудебное расследование в отношении работников Генеральной прокуратуры по фактам злоупотребления служебным положением и привлечение заведомо невиновного лица к уголовной ответственности, а также препятствование деятельности народного депутата Украины, по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 351 (препятствование деятельности народного депутата Украины, ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 372 (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности) УК Украины.

Кроме того, начато уголовное производство в отношении экспертов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз по факту составления и выдачи заведомо ложных выводов суд-экспертиз по уголовному делу по обвинению Ю. Тимошенко, а также в отношении должностных лиц Качановской исправительной колонии № 54 (Харьковская область) по факту составления заведомо ложных актов отказ Тимошенко от участия в судебных заседаниях, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 366 (служебная подделка) УК Украины.

Также проводится расследование по факту дачи заведомо ложных показаний свидетелями в уголовном производстве в отношении Юлии Тимошенко по подозрению в причастности к убийству народного депутата Украины Евгения Щербаня. Данные об указанном уголовном правонарушении внесены в ЕРДР по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 384 УК Украины (заведомо ложные показания).

Досудебное расследование продолжается.

Ход следствия находится на контроле руководства Генеральной прокуратуры Украины.