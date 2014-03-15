На сепаратистов Аксенова и Константинова составили досье, раскрывающее их темное прошлое

Владимир Константинов.

58 лет. С 2010-го года председатель Верховной Рады Крыма.

Как сообщается в сюжете ТСН, в политику пришел из бизнеса. Сам себя называет "прорабом". Заслуженный строитель Украины, полный кавалер ордена "За заслуги".

Работать на строительстве начал с 17-ти лет, а уже в 35 превратил обычное ремстройуправление в строительную империю "Консоль". Долгое время ей доставались чуть ли не все госзаказы на строительство объектов в Крыму.

Сейчас ее называют "колоссом на глиняных ногах". Недострои по всей Украине исчисляются десятками. Обманутых пайщиков, которые заранее оплатили "Консоли" строительство жилья, но так его и не дождались, сотни, а долги банкам, юридическим лицам и пайщикам расцениваются в миллиардах гривен.

Чтобы обезопаситься от уголовной ответственности, Константинов своевременно начал спонсировать избирательные кампании Януковича и Партии регионов. Следовательно, так и "заслужил" кресло спикера.

Год назад суд начал процедуру банкротства "Консоли". Все имущество фирмы - в залоге.

Тем временем, сам Константинов - постоянный участник рейтинга богатейших украинцев. В прошлом году "Фокус" оценил его состояние в 118 миллионов долларов. Крымский спикер занял 104-ю строчку в рейтинге "200 самых богатых людей Украины". Константинов эти цифры опроверг.

Однако Центр журналистских расследований предполагает, что его капитал намного больше. Ведь сколько денег уходит в офшоры, где зарегистрирована материнская фирма "Консоль", узнать не возможно.

И хотя спикер заявляет, что сосредоточился на политической работе и уже не имеет отношения к созданной им строительной империи, наблюдатели считают - одна из причин государственного предательства - финансовые трудности "Консоли". Крымом Константинов расплачивается по своим долгам, в частности и по кредитам в российских банках.

Не менее интересная биография и у Сергея Аксенова.

Сергей Аксенов

41 год. Лидер партии "Русское единство". В политику пришел лишь несколько лет назад из бизнеса, который основал в лихие 90-е. Его приход в "Русскую общину Крыма" вызвало возмущение отдельных ее руководителей.

Михаил Бахарев заявил, что Аксенов был бригадиром в организованной преступной группировке "Сейлем", в криминальных кругах известный по прозвищу Гоблин, а на бандитских разборах получил огнестрельное ранение.

Интересно, что Аксенов оспаривал эти заявления в суде, но проиграл. Сейчас в активах его семьи фирмы недвижимости, предприятия по переработке овощей и изготовление металлоконструкций. И... многомиллионный долг.

Как сообщает Центр журналистских расследований, бывший министр промполитики Крыма в суде требует взыскать с Аксенова почти 5 миллионов долларов.

По одной из версий, деньги тот брал в частности и на прошедшие местные выборы, под которые создали партию "Русское единство". Однако в крымский парламент от нее кроме самого Аксенова прошли только двое.