В ЦИК уверены, что на псевдореферендуме в Крыму будет полный бардак

ЦИК создал условия для того, чтобы организаторы проведения псевдореферендуму в АРК не смогли воспользоваться данными государственного реестра избирателей.

Об этом в эфире телемарафона ТСН относительно ситуации в Крыму заявил член Центризбиркома Украины Андрей Магера. Он предполагает, что для создания списков избирателей в Крыму использовали архивы с последних парламентских выборов 2012 года. "

Мне удалось увидеть так называемые сообщения, которые присылают участникам референдума, там очень часто не указываются фамилии, имя, отчество. А пишут "дорогие севастопольцы", и считают, что этого достаточно", - отметил Магера.

"Это означает, что в списках избирателей будет полный бардак. И возможности для злоупотреблений и фальсификаций", - отметил представитель ЦИК.

Магера также отметил, что когда нет правил - нет и возможностей что-то объяснить. "Если нет закона о местном референдуме, то правил проведения местных выборов никто не сможет придумать", - заявил он.

"Юридическая ответственность за это может быть очень серьезная", - отметил Магера относительно организаторов псевдореферендума и членов местных избиркомов.

Он уточнил, что речь может идти о уголовных производствах и реальных сроках лишения свободы.