Российские провокаторы планируют захватить Верховную Раду - Тягнибок
13:47, 15 марта 2014Политика
0 0
Лидер “Свободы” Олег Тягнибок заявляет о наличии информации о подготовке 16 марта провокаций в Киеве и других регионах Украины.
Тягнибок предупредил о возможных провокациях в Киеве
Как передает корреспондент УНИАН, во время своего выступления в парламенте Тягнибок отметил, что "по некоторой информации, на 16 марта готовятся провокации с участием российских провокаторов”.
Он отметил, что провокации могут происходить с участием людей, “переодетых в майдановцев”, которые будут участвовать в акциях протеста.
Читайте такжеАваков призвал людей не поддаваться манипуляциям российских СМИ
В том числе, по словам Тягнибока, якобы есть план захвата Верховной Рады Украины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter