Российские провокаторы планируют захватить Верховную Раду - Тягнибок

Как передает корреспондент УНИАН, во время своего выступления в парламенте Тягнибок отметил, что "по некоторой информации, на 16 марта готовятся провокации с участием российских провокаторов”.

Он отметил, что провокации могут происходить с участием людей, “переодетых в майдановцев”, которые будут участвовать в акциях протеста.

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В том числе, по словам Тягнибока, якобы есть план захвата Верховной Рады Украины.