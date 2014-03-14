Милиция не позволила пророссийским активистам сорвать работу суда в Донецке



К зданию суда действительно подъехала небольшая группа людей, которые пытались не допустить принятия судом решения о запрете пророссийских митингов, сообщает "ОстроВ" со ссылкой на собственные источники.

Прибывшая на место события милиция взяла ситуацию под контроль. Заседание продолжается. Обстановка в зале спокойная.

Информацию о том, что активисты не пытались захватить здание окружного суда подтвердила и донецкий адвокат Татьяна Иванова, которая первой написала о якобы попытках "братков" "штурмовать" суд.

"Два (пророссийских активиста – "ОстроВ") сидят в зале заседания, один под залом, остальные на улице, - написала она на своей странице в Фейсбуке, - На место приехало МВД, ситуация под контролем".

Как сообщалось ранее, на 15-16 марта пророссийские активисты наметили проведение центре Донецка массовых акций в поддержку крымского "референдума" об отделении от Украины.

14 марта Донецкий городской голова Александр Лукьянченко выступил с заявлением относительно трагических событий на площади Ленина 13 марта, во время которых погиб человек.

"На 15 и 16 марта в Донецкий городской совет поступили заявки от различных организаций на проведение массовых акций. Учитывая сложившуюся ситуацию, городской совет немедленно обратится в суд с иском о приостановлении права на проведение митингов в эти сроки. Никакие акции не стоят человеческой жизни", - заявил мэр Донецка.



