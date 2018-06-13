Украинский интерес. Янукович на коротком поводке, премьер-вояж за океан и Фирташ как предчувствие

Российская интервенция в Крыму продолжается, и отсутствие знаков различия на униформе военнослужащих соседнего государства все больше выглядит как недоразумение. Дело в том, что оккупанты энергично перебрасывают на полуостров тяжелую военную технику, включая ракетные системы залпового огня, что прямо дискредитирует заявления Кремля об отсутствии на полуострове российских военных и активности «всемогущей» «самообороне Крыма», которую впору называть «башибузуки Аксенова». Трудно дать иную характеристику людям, не погнушавшимся даже захватом военного госпиталя ВМСУ в Симферополе.

Впрочем, российских военных с лихвой превзошли дипломаты. И министр иностранных дел Сергей Лавров, и постпред РФ при ООН Виталий Чуркин, и другие чиновники, которым язык дан, дабы скрывать собственные мысли, не просто беспардонно вмешиваются во внутренние дела нашей страны, но и демонстрируют, что живут в каком-то собственном параллельном мире. В нем «Правый сектор» фактически руководит Украиной, в Крыму реализуется право нации на самоопределение, а в Донецке – сторонники Евромайдана избивают «беззащитных местных жителей», которых Москва готова брать под защиту. Заученность и накатанность формулировок, льющихся со Смоленской площади, не дает шансов даже западным дипломатам пояснить своим коллегам, что ситуация обстоит иначе. От контактов с украинскими представителями российские дипломаты наотрез отказываются, а несколькочасовые переговоры Лаврова с госсекретарем Джоном Керри завершились ничем.

Для удовлетворения непреодолимого желания пообщаться с гражданами Украины у российской политической элиты есть карманный «президент в изгнании» Виктор Янукович, возмутившийся предоставлением Киеву финансовой помощи со стороны США. Виктор Федорович на полном серьезе считает себя легитимным президентом и верховным главнокомандующим, но не рискует отвечать на вопросы журналистов, собравшихся послушать его соло в Ростове-на-Дону. Судя по всему, хлебосольные россияне не дают даже шанса сказать что-то лишнее своему гостю, поддержкой которого они словно мстят Соединенным Штатам за политические шашни с разнообразными диктаторами. Истинное отношение к Януковичу руководства России хорошо показало заявление Виктора Медведчука: кум Владимира Путина предложил своему тезке предстать перед украинским судом.

Отметим, что Вашингтон оказался весьма приветлив к Арсению Яценюку. Украинский премьер побывал в Штатах буквально в первый месяц своих полномочий, общался с Бараком Обамой и Джоном Керри без переводчика и весьма достойно представил украинскую позицию на заседании Совета Безопасности ООН. И пусть Арсений Петрович не привез из-за океана непосредственной военной помощи, дипломатические усилия США и ЕС, направленные на сдерживание российской агрессии, являются беспрецедентными, как и уровень неадекватности действий России.

И США, и ЕС вполне откровенно дали понять Кремлю, что после проведения крымского референдума, который они считают попыткой фактической аннексии части украинской территории, они инициируют второй этап направленных против России санкций. Судя по всему, они коснутся не самого Владимира Путина, зато больно ударят по олигархам из его ближнего круга, после чего начнут влиять на обычных россиян, все еще упивающихся поступью своих войск в Крыму. Уронить стоимость энергоресурсов на мировом рынке – означает нанести болезненно-точный удар по доходной части российского национального бюджета. К тому же Запад неожиданно отказался от дипломатических реверансов и словно решил проверить информацию о несметных богатствах Владимира Путина. Ценным источником по этому вопросу может стать Дмитрий Фирташ, задержанный в Вене по ФБР-овскому ордеру.

Из-за российского вторжения в Крым мир оказался на пороге кризиса, сопоставимого по масштабам и последствиям с Карибским пятидесятилетней давности. Действия России ставят под сомнение всю послевоенную систему международных отношений, и цивилизованные страны не собираются быть безучастными к пляскам российского медведя на Крымском полуострове. Иностранная интервенция на территорию Украины продолжается, но наши парламентарии предпочитают ограничиваться легковесными заявлениями. Впрочем, на фоне постоянного лихорадочного шараханья Верховного Совета Крыма такая позиция может оказаться и разумной.

Евгений Магда