Крым может стать курортом европейского уровня или новой Абхазией - СМИ

ТСН выпустила видео с описанием двух альтернатив, между которыми сейчас выбирает Крым.

Крым выбирает свой будущий путь развития. С одной стороны, полуостров может стать спорной территорией, подобной Абхазии, Южной Осетии, Нагорному Карабаху. С другой - вместе со всей Украиной продолжить евроинтеграционный курс и стать курортом мирового уровня.

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