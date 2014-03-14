Крым может стать курортом европейского уровня или новой Абхазией - СМИ
20:56, 14 марта 2014Политика
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ТСН выпустила видео с описанием двух альтернатив, между которыми сейчас выбирает Крым.
Крым выбирает свой будущий путь развития. С одной стороны, полуостров может стать спорной территорией, подобной Абхазии, Южной Осетии, Нагорному Карабаху. С другой - вместе со всей Украиной продолжить евроинтеграционный курс и стать курортом мирового уровня.
Крым выбирает свое будущее
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