В Киеве планируется демонтировать 29 памятников, из которых 18 - Ленину

В Киеве запланировано демонтировать 29 памятников, из которых 18 – Владимиру Ленину.

Как сообщает радио “Киев”, демонтаж памятников еще должны поддержать две профильные комиссии Киевсовета, поэтому соответствующий проект решения Киевсовета, вероятно, вынесут на сессию в будущем месяце. Снос памятников должен одобрить также Кабинет Министров.

Комментируя предложенное решение, заместитель председателя Киевской городской госадминистрации, председатель Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей Сергей РУДЫК отметил: «Владимир Ильич Ленин не имеет никакого отношения к городу Киеву. Он ни разу не был в Киеве, он ни разу даже не проезжал через Киев. А в городе Киеве 18 памятников Ленину”.

По его информации, данным проектом решения предусмотрен демонтаж также двух памятников Надеждк Крупской и памятника Косиору, а также памятника Феликсу Дзержинскому.